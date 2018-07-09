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Юлия Савичева рассказала о своей фобии
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Юлия Савичева рассказала о своей фобии 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Артистка поделилась с поклонниками историей о том, что всю жизнь боялась таких грациозных и больших животных, как лошади.
Юле всегда казалось, что ее могут случайно укусить или лягнуть. После рождения дочки Савичева решила бороться с фобией и отправилась на знакомство с двумя очень красивыми лошадками.
Первая встреча с животными, внушавшими певице страх, прошло успешно. Сначала Юля долго разговаривала с лошадьми, пыталась найти к ним подход. В ходе беседы белая лошадь, оказавшаяся более дружелюбной, сама подошла к девушке и позволила себя погладить. Савичева была очень рада такому результату. По словам певицы, взгляд этого животного показался умным и понимающим.
Юля поделилась несколькими снимками с лошадьми в Инстаграм, но так и не зашла к ним в загон. Девушка также не осмелилась прокатиться верхом. Поклонники убедили Савичеву в необходимости общаться с этими благородными животными: «Юленька, лошади все чувствуют и понимают, чувствуют страх, уверенность и ваше настроение всегда. От этого будет меняться и их поведение. Не бойтесь лошадей, они прекрасные друзья. Морковка, яблочко, зерно — лучшее угощение, хвостиком будет ходить».
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