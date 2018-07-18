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Через два дня спасатели нашли тело пропавшего жителя Башкирии в реке Ай
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Через два дня спасатели нашли тело пропавшего жителя Башкирии в реке Ай 

АиФ-Уфа 23 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Ночью 18 июля спасатели нашли тело пропавшего два дня назад мужчины в реке Ай в Салаватском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
31-летний житель деревни Лагерево Салаватского района пропал 16 июля, родные организовали поиски. В них участвовали водолазы-спасатели. Всего в поисках было задействовано четыре сотрудника МЧС на одной единице техники.
«Судя по всему, мужчина купался в необорудованном для этого месте, — прокомментировал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов. — Его тело извлекли из реки Ай ночью и передали сотрудникам полиции района. Проведенная специалистами МВД экспертиза показала наличие алкоголя в крови погибшего мужчины».
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Женский форум  Ещё 29 источников 
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