Через два дня спасатели нашли тело пропавшего жителя Башкирии в реке Ай

Ночью 18 июля спасатели нашли тело пропавшего два дня назад мужчины в реке Ай в Салаватском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

31-летний житель деревни Лагерево Салаватского района пропал 16 июля, родные организовали поиски. В них участвовали водолазы-спасатели. Всего в поисках было задействовано четыре сотрудника МЧС на одной единице техники.