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Пропал подросток: в Башкирии ищут 13-летнего мальчика
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Пропал подросток: в Башкирии ищут 13-летнего мальчика 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Фото пропавшего мальчика
Вчера, 22 июля, в городе Сибай пропал 13-летний Кирилл Мокшанов. Мальчик ушел из дома в семь часов вечера, после того как сильно повздорил с родителями. Телефон с собой подросток тоже не взял.
Школьника уже ищут сотрудники полиции. Кирилл был одет в черную футболку, такого же цвета сланцы и темные шорты. Все, кто располагает какой либо информацией о возможном местонахождении подростка, могут позвонить по телефонам 8-937-300-24-81, 8-964-964-18-17 либо в ближайший отдел полиции.
Возможно именно ваша помощь может стать решающей.
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