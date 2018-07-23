Пропал подросток: в Башкирии ищут 13-летнего мальчика

Фото пропавшего мальчика

Вчера, 22 июля, в городе Сибай пропал 13-летний Кирилл Мокшанов. Мальчик ушел из дома в семь часов вечера, после того как сильно повздорил с родителями. Телефон с собой подросток тоже не взял.

Школьника уже ищут сотрудники полиции. Кирилл был одет в черную футболку, такого же цвета сланцы и темные шорты. Все, кто располагает какой либо информацией о возможном местонахождении подростка, могут позвонить по телефонам 8-937-300-24-81, 8-964-964-18-17 либо в ближайший отдел полиции.

Возможно именно ваша помощь может стать решающей.