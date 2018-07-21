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Внимание, пропал человек! В Башкирии пропал 37-летний мужчина
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Внимание, пропал человек! В Башкирии пропал 37-летний мужчина 

ufa1.ru 47 минут назад
Фото: ufa1.ru
Фото мужчины со страницы в соцсети
В Уфе пропал 37-летний Артем Ерофеев. Мужчина пропал 17 июля, во вторник. По словам жены, ушел на работу, но оттуда не вернулся, автомобиль остался стоять на стоянке предприятия.
Был одет в футболку-поло малинового цвета, серые брюки, и летние кроссовки с оранжевыми полосками. На шее носит серебряную цепь с большим крестом.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщите в ближайшее отделение МВД или по телефону 89093481446, жена Ильмира. Возможно, именно вы сможете помочь. Мужчину дома ждут маленькие дети.
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