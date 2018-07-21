Внимание, пропал человек! В Башкирии пропал 37-летний мужчина

Фото мужчины со страницы в соцсети

В Уфе пропал 37-летний Артем Ерофеев. Мужчина пропал 17 июля, во вторник. По словам жены, ушел на работу, но оттуда не вернулся, автомобиль остался стоять на стоянке предприятия.

Был одет в футболку-поло малинового цвета, серые брюки, и летние кроссовки с оранжевыми полосками. На шее носит серебряную цепь с большим крестом.