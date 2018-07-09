Экстремальные всплытия подводных лодок

Служба на подводной лодке не зря считается одной из самых опасных в мире. Малейшая ошибка может привести к аварии, при которой командиру придется отдать приказ об экстренном всплытие.

При исправных технических средствах нормально всплытие происходит в несколько этапов: на перископную глубину, в позиционное положение, в крейсерское положение.

Все меняется при аварийном всплытие. Этот процесс осуществляется одновременным продуванием всех цистерн главного балласта воздухом высокого давления — субмарина поплавком выпрыгивает из воды. Сложно представить, что чувствуют при этом члены экипажа.