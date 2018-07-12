Стало известно, где пройдет свадьба Джастина Бибера и Хейли

Торжество пройдет на родине певца в Канаде. Пара вовсю готовится к торжеству.

Плачьте, фанатки: в минувшие выходные на Багамах Джастин Бибер сделал предложение руки и сердца своей новой старой возлюбленной Хейли Болдуин , и та, не раздумывая, ответила «да». Увы, шансов на то, что это выдумка газетчиков, нет никаких: певец подтвердил у себя в Instagram, что он помолвлен.

«Хейли, я так влюблен во все, что с тобой связано! — эмоционально написал 24-летний канадец. — И я так предан идее провести мою жизнь, узнавая каждую твою черточку, любятебя терпеливо и нежно. Обещаю относиться к нашей семье с уважением, храня ее целостность, и пусть Иисус Христос через Дух Святой ведет нас через все, что мы делаем и собираемся делать! Мое сердце полностью и абсолютно принадлежит тебе, и ты навсегда для меня на первом месте! Ты любовь всей моей жизни, Хейли Болдуин, и я не хочу проводить эту жизнь ни с кем иным! Ты делаешь меня намного лучше, и мы прекрасно дополняем друг друга! Не могу дождаться следующего, лучшего периода нашей жизни! Это звучит забавно, но с тобой все обрело смысл! А больше всего я взволнован тем, что мои младшие брат и сестра скоро станут свидетелями еще одной прекрасной и прочной свадьбы и возьмут с нас пример! Бог все устроил в точное время: мы обручились седьмого числа седьмого месяца, 7 — это идеальное магическое число (если не верите, погуглите). Ну круто же? И, кстати, я ведь этого даже не планировал… Но моя богиня чувствует себя превосходно, потому что ее будущее решено и в безопасности отныне. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» (Притчи Соломона, глава 18, стих 22). Да, это год благодати Божией!»

Это первое совместное фото Джастина Бибера с Хейли Болдуин, которое он после помолвки опубликовал в своем Instagram с 101 миллионом подписчиков

Неудивительно, что после такого признания молодые уже вовсю планируют скорую свадьбу. Источник, близкий к паре, сообщил Us Weekly кое-какие подробности о предстоящем торжестве. По его словам, возлюбленные устроят «маленькую» свадьбу. Они хотят, чтобы это важное событие их жизни стало «личным и интимным». Бракосочетаться звезды намерены в Канаде, так как для Джастина Бибера дом — особое место, и узаконить отношения со своей невестой перед Богом он бы хотел именно на родине.

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