Свадьба для своих: стали известны подрбности грядущей церемонии Бибера и Болдуин

После того как Джастин Бибер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Хейли Болдуин, фанаты сразу стали гадать, как же пройдет свадьба молодых людей. Сами звезды никак эту тему не комментируют, но инсайдеры уже успели раздобыть информацию:

— уверяет источник, приближенный к паре.

Также известно, что само торжество пройдет на родине певца в Канаде. Возлюбленные уже вовсю готовятся к этому радостному событию!

А ты ждешь свадьбу Джастина и Хейли?

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Фото:Instagram