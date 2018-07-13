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Свадьба для своих: стали известны подрбности грядущей церемонии Бибера и Болдуин
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Свадьба для своих: стали известны подрбности грядущей церемонии Бибера и Болдуин 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Стали известны детали торжества 24-летнего Джастина Бибера и 21-летней Хейли Болдуин.
После того как Джастин Бибер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Хейли Болдуин, фанаты сразу стали гадать, как же пройдет свадьба молодых людей. Сами звезды никак эту тему не комментируют, но инсайдеры уже успели раздобыть информацию:
— уверяет источник, приближенный к паре.
Также известно, что само торжество пройдет на родине певца в Канаде. Возлюбленные уже вовсю готовятся к этому радостному событию!
А ты ждешь свадьбу Джастина и Хейли?
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Фото:Instagram
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