Урбанисты превратили в домик серую будку возле здания правительства и поселили оленя на Алом Поле

В Челябинске урбанисты завершают работу над ещё двумя арт-объектами. На месте одного серого коммуникационного шкафа в центре города «построили» четырёхэтажный дом, на месте другого в городе «поселили» лесного оленя.

Домик появился напротив здания областного правительства на Цвиллинга

Ящик на пересечении улиц Цвиллинга и Коммуны очистили от старых объявлений и красиво расписали.

— Тема на эскиз подбиралась исходя из окружающего контекста, чтобы картинка гармонично вписалась в среду. Идея сделать из какого-нибудь шкафа домик появилась давно, подбирали вариант, где это могло бы неплохо смотреться, — рассказала менеджер проекта Жанна Нуждина.

Раньше на его месте был убогий шкаф

Над преображением шкафа работали художницы Вита и Вика Мелер. Девушки отмечают, что с погодой им повезло, поэтому основную работу удалось сделать за пару дней. Сейчас на арт-объекте доделывают последние штрихи.

А на Алом Поле урбанисты поселили самого настоящего оленя. Мордашка лесного гостя выглядывает из зелёных зарослей. Работа ещё не завершена, но прохожие уже делятся эмоциями от увиденного.

А на Алом Поле поселился лесной гость

— Это очень оживляет городскую улицу! — написала челябинка Виктория.

— Вот на такое творчество приятно смотреть, — поддерживает ещё одна горожанка Людмила.

Единственное, о чём переживают горожане, чтобы этот ящик снова не перекрасили в серый цвет, как это случилось с изображением рабочего и колхозницы на телефонном шкафу возле дворца спорта «Юность».

Похожая ситуация произошла весной. Тогда сотрудники коммунальных служб закрасили другой монтажный ящик возле «Юности». Спустя пару дней на аппаратном совещании 9 апреля глава Челябинска Евгений Тефтелев извинился за это и пообещал, что рисунок восстановят.

Несмотря на такие единичные трудности, команда челябинского урбаниста не намерена останавливаться в стремлении сделать Челябинск ярче, удобнее и современнее. На днях у дома на улице Плеханова, 36 появился новый газон. Его за свой счёт уложил Данил Девятов, уставший смотреть на грязь и разруху. Нарисовать проект и найти подрядчика помогли именно ребята из проекта «Челябинский урбанист».

В начале прошлой недели активисты нарисовали Пушкина на телефонном кроссе возле памятника Орлёнку. О других проектах челябинского урбаниста читайте в материалах 74.ru.