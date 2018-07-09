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На Волге в районе Климовки перевернулась лодка с тремя взрослыми и двумя детьми на борту
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На Волге в районе Климовки перевернулась лодка с тремя взрослыми и двумя детьми на борту 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На помощь пострадавшим пришли экипаж и пассажиры проходящего мимо «Омика»
В воскресенье, 8 июля, в Самарской области спасли 5 человек, которые потерпели бедствие на Волге. Их лодка перевернулась. Об этом 63.ru сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
— Инцидент произошел примерно в 17:30. Перевернувшуюся лодку увидели пассажиры теплохода «Ом». Капитан принял решение остановиться и помочь гражданам. Среди пострадавших были двое 9-летних детей, — рассказала Юлия Макова.
К счастью, медицинская помощь никому из пассажиров лодки не потребовалась. Их доставили на берег. Туда же отбуксировали лодку.
Лодку отбуксировали к берегу
Сейчас сотрудники ГИМС проводят проверку по факту происшествия. По предварительным данным, лодка перевернулась из-за сильных порывов ветра. Контролирует ход проверки Куйбышевская транспортная прокуратура.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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