На Волге в районе Климовки перевернулась лодка с тремя взрослыми и двумя детьми на борту

На помощь пострадавшим пришли экипаж и пассажиры проходящего мимо «Омика»

В воскресенье, 8 июля, в Самарской области спасли 5 человек, которые потерпели бедствие на Волге. Их лодка перевернулась. Об этом 63.ru сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

— Инцидент произошел примерно в 17:30. Перевернувшуюся лодку увидели пассажиры теплохода «Ом». Капитан принял решение остановиться и помочь гражданам. Среди пострадавших были двое 9-летних детей, — рассказала Юлия Макова.

К счастью, медицинская помощь никому из пассажиров лодки не потребовалась. Их доставили на берег. Туда же отбуксировали лодку.

Лодку отбуксировали к берегу

Сейчас сотрудники ГИМС проводят проверку по факту происшествия. По предварительным данным, лодка перевернулась из-за сильных порывов ветра. Контролирует ход проверки Куйбышевская транспортная прокуратура.