Эшли Грэм рассказала о самом тяжелом периоде в жизни

Одна из наиболее успешных американских моделей размера «плюс сайз» откровенно рассказала о самых тяжелых 10 годах в своей жизни.

30-летняя звезда подиумов признала, что сейчас многие видят в ней ангела, вдохновляющего на работу над собой. Но Эшли была такой далеко не всегда. В 17 лет она сбежала из дома, чтобы строить модельную карьеру в Нью-Йорке.

Грэм теперь испытывает невероятное чувство благодарности к своей матери, не бросившей ее в сложное время: «Я принимала наркотики. Я спала с разными мужчинами. Я питалась абсолютно неправильно. Я не занималась собой и не заботилась о своем духовном развитии». За 2 года девушка набрала больше 11 кг, из-за чего агенты сообщили ей об окончании модельной карьеры.

Когда Эшли решила сдаться и уехать домой, именно мама велела ей остаться и добиться успеха, сказав: «Ты не можешь все бросить. Когда-нибудь твое тело изменить чью-то жизнь». Сейчас многие рады тому, что Эшли «застряла» в модельном бизнесе, изменив представления о красоте. В интервью девушка также рассказала о дислексии, по причине которой всегда терпела насмешки от родного отца. Тяжелые жизненные испытания не сломали девушку. Сейчас она счастлива в браке и умеет противостоять хейтерам в социальных сетях.