Экстрим фест на Уктусе 

22 июля на ГЛК «Уктус» состоится ЭКСТРИМ ФЕСТ
Программа мероприятий на день
Запуск воздушного шара, выступление команды парашютистов из Аэротрубы Free fly. Площадка: парковка на Лысой горе.
Официальное открытие новой трассы ЗИПЛАЙН на Уктусе!
Выставка Стэнс и дрифт автомобилей. Каждый желающий сможет сделать фотографии и узнать у владельцев все подробности об автомобиле. Площадка: около кафе «Family house».
Выступление от команды экстремалов Gravity. Велоэкстрим.
FMX шоу. Летающие мотоциклисты, высокие трамплины и высокий профессионализм от команды МЕТЕОР. Площадка: центральная поляна около кафе Family house
Брейк-данс батлы на площадке около беседки Шале
Фаер Шоу и ночное выступление FMX шоу и команды Gravity
Весь день на площадке DJ Denis и MC Колобаня
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Адрес:
Текст адреса:
ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус
Центр карты:
56.77428806793724,60.645821500000025
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.774288,60.645822
Дата:
воскресенье, июля 22, 2018
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12:00 Количество просмотров: