Экстрим фест на Уктусе

22 июля на ГЛК «Уктус» состоится ЭКСТРИМ ФЕСТ

Программа мероприятий на день

Запуск воздушного шара, выступление команды парашютистов из Аэротрубы Free fly. Площадка: парковка на Лысой горе.

Официальное открытие новой трассы ЗИПЛАЙН на Уктусе!

Выставка Стэнс и дрифт автомобилей. Каждый желающий сможет сделать фотографии и узнать у владельцев все подробности об автомобиле. Площадка: около кафе «Family house».

Выступление от команды экстремалов Gravity. Велоэкстрим.

FMX шоу. Летающие мотоциклисты, высокие трамплины и высокий профессионализм от команды МЕТЕОР. Площадка: центральная поляна около кафе Family house

Брейк-данс батлы на площадке около беседки Шале

Фаер Шоу и ночное выступление FMX шоу и команды Gravity

Весь день на площадке DJ Denis и MC Колобаня

Следите за новостями в группе ВКонтакте

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус

Центр карты:

56.77428806793724,60.645821500000025

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.774288,60.645822

Дата:

воскресенье, июля 22, 2018

Баннер:

Ссылка:

12:00 Количество просмотров: