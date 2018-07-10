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На Привокзальной площади появятся две новые тележки с мороженым и напитками
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На Привокзальной площади появятся две новые тележки с мороженым и напитками 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Наше Силино
Дополнительные нестационарные торговые объекты со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» решено установить у здания железнодорожного вокзала и торгового центра на улице Ленина, на перекрестке с Советской улицей.
Об этом сообщается в распоряжениях префектуры Зеленоградского округа — с ними можно ознакомиться по ссылке.
Оба адреса включены в схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Зеленограда. А Москомархитектура разработала проекты размещения тележек. В ближайшее время будут проведены аукционы на право ведения торговой деятельности на новых объектах.
Напомним, тележки с мороженым и напитками уже работают на Привокзальной и Крюковской площадях.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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