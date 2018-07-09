Тунисские женщины обучаются китайским техникам вышивания

Пекин, 9 июля / Синьхуа / — Китайский фонд развития женщин /КФРЖ/ и Национальный союз тунисских женщин /НСТЖ/ на днях начали реализацию первого совместного обучающего проекта по вышиванию, который позволит тунисским женщинам улучшить свои навыки.

Это один из первых проектов сотрудничества КФРЖ с африканскими странами в области общественного благосостояния. Проект призван создать международную платформу для взаимодействия и сотрудничества женщин, ориентированного на повышение качества жизни в странах вдоль «Пояса и пути», говорится в пресс-релизе КФРЖ.

НСТЖ отобрал 20 женщин из разных районов Туниса, которые прибыли в Пекин для участия в проекте.

Участницы проекта из Туниса, где женщины традиционно расшивают свадебные платья, научатся сучжоуской технике вышивания, известной благодаря мастерской работе вышивальщиц и благородной цветовой гамме. -0-