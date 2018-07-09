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Тунисские женщины обучаются китайским техникам вышивания
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Тунисские женщины обучаются китайским техникам вышивания 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Китайский фонд развития женщин /КФРЖ/ и Национальный союз тунисских женщин /НСТЖ/ на днях начали реализацию первого совместного обучающего проекта по вышиванию, который позволит тунисским женщинам улучшить свои навыки.
Это один из первых проектов сотрудничества КФРЖ с африканскими странами в области общественного благосостояния. Проект призван создать международную платформу для взаимодействия и сотрудничества женщин, ориентированного на повышение качества жизни в странах вдоль «Пояса и пути», говорится в пресс-релизе КФРЖ.
НСТЖ отобрал 20 женщин из разных районов Туниса, которые прибыли в Пекин для участия в проекте.
Участницы проекта из Туниса, где женщины традиционно расшивают свадебные платья, научатся сучжоуской технике вышивания, известной благодаря мастерской работе вышивальщиц и благородной цветовой гамме. -0-
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