Безумно влюблены и хотят быть вместе до седин: Бибер и Болдуин подтвердили помолвку страстными постами в соцсетях

Джастин Бибер опубликовал первые в своем Instagram совместные фото с возлюбленной Хейли Болдуин. Черно-белую «карусель» он сопроводил длинной страстной речью, в которой благодарит небеса за встречу с красавицей и обещает, что будет заботиться о невесте всю свою жизнь.

Бибер признался, что хотел повременить с раскрытием карт, но все уже и так все знают. Намекнул певец и на то, что желает, чтобы семья росла.

— пишет 24-летний Бибер, обещая 21-летней Хейли, что в 70 лет все будет еще лучше. Рассказала своим поклонникам о новом периоде жизни и Хейли.

— поделилась в Twitter она. Но когда же все-таки свадьба?

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Фото:Instagram