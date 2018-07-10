Ещё
Безумно влюблены и хотят быть вместе до седин: Бибер и Болдуин подтвердили помолвку страстными постами в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые шокирующие «омолаживающие» средства
Самые шокирующие «омолаживающие» средства

Безумно влюблены и хотят быть вместе до седин: Бибер и Болдуин подтвердили помолвку страстными постами в соцсетях 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
Все-таки это не шутки: поп-звезда Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин действительно женятся — и, кажется, в самое ближайшее время.
Джастин Бибер опубликовал первые в своем Instagram совместные фото с возлюбленной Хейли Болдуин. Черно-белую «карусель» он сопроводил длинной страстной речью, в которой благодарит небеса за встречу с красавицей и обещает, что будет заботиться о невесте всю свою жизнь.
Бибер признался, что хотел повременить с раскрытием карт, но все уже и так все знают. Намекнул певец и на то, что желает, чтобы семья росла.
— пишет 24-летний Бибер, обещая 21-летней Хейли, что в 70 лет все будет еще лучше. Рассказала своим поклонникам о новом периоде жизни и Хейли.
— поделилась в Twitter она. Но когда же все-таки свадьба?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Анна Цуканова-Котт похвасталась стройной фигурой в купальнике через 2 недели после родов «Год болей и дискомфорта»: звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала о неудачной пластике «Сердце испугалось!» Татьяна Навка осмелилась полетать с парашютом в компании 4-летней дочки
Женский форум  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мягков признался, почему у него нет детей3
Шведская модель поразила бесконечными ногами35
Самые шокирующие «омолаживающие» средства1
Что нужно знать о типах ягодиц
Басков рассекретил свадьбу Бузовой24
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:59
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
Звёзды Шоу-бизнес
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение