«Как же я улыбаюсь!» Отец Болдуин подтвердил ее помолвку с Бибером в эмоциональном твите

Кинозвезда Стивен Болдуин, кажется, подтвердил помолвку своей дочери-модели Хейли с поп-исполнителем Джастином Бибером через несколько часов после того, как эта новость попала во все мировые таблоиды.

В субботу стало известно, что 24-летний певец сделал предложение 21-летней модели на Багамах. Радостный отец Хейли обратился к паре с горячими поздравлениями в твите, который после удалил.

— написал Болдуин, сопроводив ныне удаленный пост фотографией — выдержкой из Библии о семьей. Помимо Хейли, вместе с женой Кеннией он воспитал старшую дочь Алайю, которой сейчас 25 лет. От родителей Джастина Бибера пока что реакции на помолвку не поступало.

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Фото:Instagram, East News