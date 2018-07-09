Жена краснодарского футболиста нашла хирурга для изувеченной в пьяной драке девушки 

Жена полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Алана Мамаева нашла хирурга для девушки. Ее лицо изувечила 46‐летняя пьяная жительница Апшеронска (Краснодарский край). Об этом сообщили телеканалу «360».
Алана Мамаева узнала о происшествии из Instagram пострадавшей девушки, которая не могла собрать деньги на пластическую операцию.
Сначала жена футболиста нашла хирурга в Москве, однако до последнего сомневалась. У девушки был задет нерв на лице, он не функционировал. Поэтому Алана решила порекомендовать ей нейро— и микрохирурга из Берлина, у которого сама периодически делает операции.
Источник фото: соцсети
Специалист согласился оказать медицинскую помощь пострадавшей бесплатно. Девушке нужно будет только сделать загранпаспорт, визу и решить вопросы с билетами и проживанием.
В отношении злоумышленницы до сих пор не завели уголовное дело. По словам Аланы, у хулиганки в городе есть связи.
17 июня пострадавшая пришла с мужем в местный клуб отдохнуть. Там она вышла на сцену и исполнила песню. Пьяная женщина села напротив нее и сняла выступление на камеру. Позже девушка попросила ее удалить ролик. Автор видео отказалась выполнять просьбу. Вскоре завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате злоумышленница порезала разбитых стаканом щеку местной жительнице. В драке также участвовали подруги хулиганки. Одна из них сорвала с девушки цепочку, оставив на шее ссадины.