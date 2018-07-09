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Жена краснодарского футболиста нашла хирурга для изувеченной в пьяной драке девушки
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Жена краснодарского футболиста нашла хирурга для изувеченной в пьяной драке девушки 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жена полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Алана Мамаева нашла хирурга для девушки. Ее лицо изувечила 46‐летняя пьяная жительница Апшеронска (Краснодарский край). Об этом сообщили телеканалу «360».
Алана Мамаева узнала о происшествии из Instagram пострадавшей девушки, которая не могла собрать деньги на пластическую операцию.
Сначала жена футболиста нашла хирурга в Москве, однако до последнего сомневалась. У девушки был задет нерв на лице, он не функционировал. Поэтому Алана решила порекомендовать ей нейро— и микрохирурга из Берлина, у которого сама периодически делает операции.
Источник фото: соцсети
Специалист согласился оказать медицинскую помощь пострадавшей бесплатно. Девушке нужно будет только сделать загранпаспорт, визу и решить вопросы с билетами и проживанием.
В отношении злоумышленницы до сих пор не завели уголовное дело. По словам Аланы, у хулиганки в городе есть связи.
17 июня пострадавшая пришла с мужем в местный клуб отдохнуть. Там она вышла на сцену и исполнила песню. Пьяная женщина села напротив нее и сняла выступление на камеру. Позже девушка попросила ее удалить ролик. Автор видео отказалась выполнять просьбу. Вскоре завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате злоумышленница порезала разбитых стаканом щеку местной жительнице. В драке также участвовали подруги хулиганки. Одна из них сорвала с девушки цепочку, оставив на шее ссадины.
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