Лакедемон: как жили спартанцы

Спартанцы. Все слышали про этих ребят. Сильные мускулистые воины, эталон мужества и стойкости. В массовом сознании они закрепились благодаря кинокомиксу Зака Снайдера: рельефные торсы, пафосные диалоги, горбун-предатель и трехметровый повелитель персов Ксеркс. Ах да, великий мем со скидыванием парламентёра в колодец: this is SPARTAAA! — «на дне вы найдете вдоволь и земли, и воды». Примерно в таком информационном коконе сегодня существует Спарта и ее обитатели. Давай оставим гротеск Снайдера в сторонке и попытаемся разобраться, что из себя представляли настоящие спартанцы. Не будем грузить тебя датами, но сначала нужно понять, почему вообще спартанцы снискали себе славу таких отчаянных рубак, при том что на греческом полуострове, а равно и среди греческих полисов Малой Азии и Причерноморья, постоянно шли междоусобные войны. То есть не одни только спартанцы были с зубами.

Дело в том, что спартанцы были пришлыми на земле, на которой жили, и, придя на нее, подчинили себе коренное население. Около 90% населения Спарты были бесправными местными крестьянами — илотами, которые содержали мелкий процент спартанцев в обмен на бесконечный террор и рабское положение. Чтобы удерживать такое количество невольников, нужна очень мощная армия, поэтому немногочисленным спартанцам пришлось стать одним большим войском. Было еще лично свободное «сословие» — периеки: они занимались торговлей, ремёслами и тому подобным. Настоящий спартанец не признавал ничего, кроме войны. Они даже не строили крепостных стен вокруг полиса, потому что лучшей защитой считалась храбрость его воинов.

Постоянные бунты внутри и желание соседей отнять обширные территории заставили Спарту жить в постоянной подготовке к войне. Полумифический законодатель Спарты Ликург оставил своим потомкам свод законов, которые передавались устно из поколения в поколение в виде кратких изречений. Именно он ввел в полисе жесткие порядки, так прославившие Спарту.

Агогэ — система воспитания мальчиков всех полноправных граждан Спарты

Древнеримский историк Плутарх писал, что при рождении всех детей осматривали старейшины и, найдя следы болезни или увечий, сбрасывали со скалы Апофеты. Ну, Плутарх жил много позже настоящих спартанцев, а раскопки в ущелье выявили только останки взрослых: с этой же скалы скидывали дезертиров, трусов и прочих не очень уважаемых граждан. Так что вполне возможно, что это лишь красивый миф. Тем более в Спарте для больных, увечных и опустившихся людей существовало специальное обозначение — гипомейоны, так что хилый ребенок вполне мог избежать смерти и отделаться зачислением в касту «неполноценных». В 7 лет мальчика забирали у родителей и отдавали в специальные военные лагеря, где из детей одиннадцать лет делали воинов. Их плохо кормили — они воровали еду из деревень илотов; им не давали одежду — красный плащ был единственным, что можно было носить с 12 лет. Спартанские дети спали на жестких прутьях, а чтобы согреться, кидали поверх крапиву, которая, обжигая, разгоняла кровь по телу. Символом стойкости духа спартанцев служит история, когда голодный мальчик поймал лисенка, чтобы съесть его, и спрятал под плащ. Подошедший к нему воспитатель ничего не заметил, так как ребенок в этот момент разговаривал спокойным голосом, в то время как лисенок прогрызал его внутренности. В итоге мальчик умер.

Их учили быть солдатами: марш-броски, физкультура, воинские упражнения, холод и голод должны были сделать из юных спартанцев самых выносливых и умелых воинов. Спартанцы-подростки нападали на деревни илотов и убивали мужчин — так их приучали к крови. Взрослые спартанцы перед кругом подростков напаивали илотов вином до состояния животных — так юных спартиатов раз и навсегда отучали от алкоголя. Есть версия, что спорт как самоцель был не в почете у спартанцев и использовался лишь как способ обучения военному делу. Тем более им был чужд культ красивого тела: «Спарте нужны не атлеты, а воины».

Последним испытанием при обучении была порка в храме Артемиды. Спартанца пороли мокрыми розгами до первой капли крови, но, если тот издавал хоть звук, начинали сечь все сильнее, пока он не замолкал. Случалось, что кого-то запарывали до смерти.

Вооружение спартанцев

Спартанцы бились в классической греческой фаланге: прямоугольном построении глубиной в несколько бойцов. Естественно, они выглядели не как в фильме — полуголыми накаченными парнями, нет. Во-первых, спартанцы скудно питались, боясь излишеств, во-вторых — очень много тренировались на выносливость. Соедини это, и поймешь, какими фигурами они обладали.

Фаланга состояла из гоплитов — тяжело вооружённых пехотинцев. Тяжело — это значит шлем, панцирь, поножи, наручи, копье, одноручный меч и щит-гоплон с буквой L, т.е. Лакедемон (так называли спартанцы свой полис), а название «Спарта» пришло уже потом из Рима. Сила фаланги была в том, что воины щитам прикрывали друг друга, а копьями не давали противнику подойти к себе на дистанцию атаки. Именно так закованная в броню фаланга Леонида сдерживала несколько дней персов в Фермопилах.

Отношения

В Античной Греции женщины (за исключением гетер, музыкантш и спартанок) имели положение чуть более хорошее, чем домашний скот. — Только в Спарте мужья слушаются жен, — укорили спартанку. — Потому что только спартанские женщины рождают настоящих мужчин, — был ответ. Пока мальчиков пытались прикончить в военных лагерях, девочкам разрешалось жить дома, но и их учили метать копье и быстро бегать. Они с детства занимались спортом, чтобы вырастить здоровых детей. Перейдя в тридцатилетний возраст, мужчина-спартанец мог жениться, но обряд свадьбы заключался лишь в том, что он ночью пробирался в ее спальню. Вообще, спартанцам рекомендовалось быть умеренными в общении с женами. Однажды в Спарту после победы вернулся большой отряд, и его командир решил отпраздновать победу дома за столом с женой, когда все спартанские мужчины ели за общим столом. Больше командиром он не был.

Но нужно упомянуть и один скользкий момент (не падай со стула). В военных школах младшим полагалось иметь старших товарищей, наставников. Наставники учили их, заступались, но правила игры были таковы, что за наставничество приходилось платить своим телом. При этом старший всегда был активом. Подобное явление считалось вполне нормальным, даже похвальным, способствующим духовному воспитанию младшего старшим. Отчасти такое положение дел понятно: закрытое мужское общество, подростки с переизбытком гормонов, отсутствие женщин. В любой тюрьме происходит подобное, а еще, бывает, шутят про подводников и моряков дальнего плаванья.

Смерть

Смерть была самым важным событием в жизни спартанца после рождения. Одна мать проводила в сражение пять своих сыновей, и гонец принес весть, что все они погибли. Она ответила, что ей важно не это, а то, кто победил. — Мы. — Тогда я рада, что они погибли в этом бою. — Со щитом или на щите, — сказала уже другая мать, провожая сына на войну, и попала в историю. То есть победи в битве и вернись или погибни. На древнегреческом это звучит как «э та эн эли та». «Эли та» можно было стать, только погибнув в бою. Надгробья спартанцев были безымянными, кроме умерших при родах женщин и погибших в сражениях воинов.

Конец Спарты