Жительница Череповца нашла на даче лисят

По словам владелицы дачи, на ее участок частенько приходила лиса. Однако прогонять рыжую женщина не стала, а понадеялась, что, благодаря животному, мышей в доме и огороде станет меньше. Накануне лиса перестала приходить. Хозяйка участка говорит, что животного не было около недели. Возможно, оно погибло.

Однако после этого женщина стала замечать, что из-под гаража выползают совсем маленькие лисята. В общей сложности нашлось шесть детенышей (трое мальчика и трое девочек), которым на тот момент было около месяца. Малыши были голодными, даже не боялись подходить к людям.

Отмечается, что владелица участка сразу же обратилась за помощью к службам по защите животных. Приютили лисят волонтеры из общественной организации «Спас». Во время осмотра детенышей обнаружилось, что одному из них требуется лечение — на его животе нашли гнойник. Но в Вологодской области нет соответствующей квалифицированной медицинской помощи диким животным. В связи с чем, волонтеры начали поиск организации, которые сможет провести необходимые мероприятия по спасению животного.

В конце концов, малышей отдали в благотворительную организацию «Велес», что находится в Ленинградской области. Ее сотрудники согласились принять лисят. Детенышей уже привезли в «Велес», а врачи занялись ранкой одного из найденышей.

Когда лисята вырастут и окрепнут, волонтеры выпустят их в вольер.

Фото: pixabay.com.