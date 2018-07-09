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Волгоградские вандалы отбили нос полинявшему Пушкину
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Волгоградские вандалы отбили нос полинявшему Пушкину 

v1.ru 40 минут назад
Фото: v1.ru
Памятник Пушкину рядом с домом культуры Кировского района Волгограда теряет гипсовые детали и последние следы золотой краски.
В администрации Кировского района пообещали вспомнить о бюсте Пушкину
— С каждым годом бюст Пушкину, установленному рядом с ДК, выглядит все хуже и хуже, — признается местная жительниц Татьяна Аванесова. — Местные с завидной регулярностью отбивают ему нос. А краска стирается от бесхозяйственности. Забытый и запущенный — единственные эпитеты, которые подходят к этому памятнику.
В администрации Кировского района признались, что бюст «нашему всему» не стоит ни на чьем балансе.
— Каждый год Пушкину разбивают гипсовый нос — уже не помню, сколько раз мы его клеили, — рассказывает замглавы администрации Кировского района Эдуард Суппес. — В последний раз мы ремонтировали бюст в 2016 года — обычно нашей работы хватает на полгода — год. Обещаю, что мы сделаем его снова. Это не требует много затрат.
V1.ru уже не раз писал о состоянии памятника, который венчает заброшенный ДК Кирова. Забитые досками окна, вываливающиеся из стен кирпичи и расписанные стены — так сегодня выглядит дом культуры с парадной и величественной архитектурой. О здании, которое медленно, но верно превращается в призрак, читайте в нашем материале.
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