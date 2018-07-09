Волгоградские вандалы отбили нос полинявшему Пушкину

Памятник Пушкину рядом с домом культуры Кировского района Волгограда теряет гипсовые детали и последние следы золотой краски.

В администрации Кировского района пообещали вспомнить о бюсте Пушкину

— С каждым годом бюст Пушкину, установленному рядом с ДК, выглядит все хуже и хуже, — признается местная жительниц Татьяна Аванесова. — Местные с завидной регулярностью отбивают ему нос. А краска стирается от бесхозяйственности. Забытый и запущенный — единственные эпитеты, которые подходят к этому памятнику.

В администрации Кировского района признались, что бюст «нашему всему» не стоит ни на чьем балансе.

— Каждый год Пушкину разбивают гипсовый нос — уже не помню, сколько раз мы его клеили, — рассказывает замглавы администрации Кировского района Эдуард Суппес. — В последний раз мы ремонтировали бюст в 2016 года — обычно нашей работы хватает на полгода — год. Обещаю, что мы сделаем его снова. Это не требует много затрат.