Ещё
Умер Бенеттон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер Бенеттон 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Один из основателей итальянского модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо во вторник, 10 июля. Об этом сообщает WWD.
Бенеттон скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым он боролся в течение последних шести месяцев.
Карло Бенеттон основал Benetton Group в 1965 году вместе с двумя братьями, Джильберто и Лучано, и сестрой Джулианой. Карло был самым младшим из них, в компании он занимал должность управляющего производством, в то время как Джулиана стала главным конструктором, Лучано — председателем компании, а Джильберто — ответственным за ее административную политику. Основная деятельность компании — производство собственной линии одежды.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть9
Шведская модель поразила бесконечными ногами61
Звезды, потерявшие детей
Врачи назвали основные привычки долгожителей15
Модель носит татуировки вместо одежды25
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение