Ещё
Подружка молодого рокера: Хайди Клум в косухе и «рваных» джинсах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подружка молодого рокера: Хайди Клум в косухе и «рваных» джинсах 

Harper’s Bazaar 24 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Хайди Клум живет на два города, постоянно курсируя между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. В путешествиях ее всегда сопровождает ее новый молодой возлюбленный, 28-летний музыкант из группы Tokio Hotel, о романе с которым стало известно в марте этого года. Парочка, несмотря на разницу в 16 лет, выглядит абсолютно счастливо и не покидает друг друга ни на минуту. В очередной раз их счастливые лица были замечены в аэропорту Лос-Анджелеса. Экс-супермодель постаралась соответствовать бойфренду-рокеру: «рваные» джинсы, косуха и шарф на шее.
Harper’s Bazaar: последние новости
Джастин Бибер и Хэйли Болдуин помолвлены? Бейонсе и Джей-Зи провели романтические выходные на озере Комо 54-летняя мать Беллы и Джиджи Хадид продемонстрировала идеальные ноги в микрошортах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехова едва прикрыла грудь руками3
Похудевший Киркоров показал «голое» фото6
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Наболело: «После школы меня украли замуж»64
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение