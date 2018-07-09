Подружка молодого рокера: Хайди Клум в косухе и «рваных» джинсах 

Хайди Клум живет на два города, постоянно курсируя между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. В путешествиях ее всегда сопровождает ее новый молодой возлюбленный, 28-летний музыкант из группы Tokio Hotel, о романе с которым стало известно в марте этого года. Парочка, несмотря на разницу в 16 лет, выглядит абсолютно счастливо и не покидает друг друга ни на минуту. В очередной раз их счастливые лица были замечены в аэропорту Лос-Анджелеса. Экс-супермодель постаралась соответствовать бойфренду-рокеру: «рваные» джинсы, косуха и шарф на шее.