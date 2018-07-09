Вредные советы: что не так с вашей мотивацией и как это исправить

Как открыть свой бизнес? Как стать успешным? Как перестать прокрастинировать? На любой из этих вопросов чаще всего кто-нибудь даст единственный универсальный рецепт: «Начать делать. Дорогу осилит идущий».

Когда эти слова звучат в качестве экспертного совета, человек, его излагающий, обычно похож на сову — подругу Винни-Пуха. Он преисполнен собственной значимости. Советов обычно немного — иди маленькими шагами каждый день, сядь, выключи соцсети и делай. Пока не сделаешь, не вставай со стула. Многие ли бизнес-леди оценят такие рекомендации?

Григорий Остер написал книгу про вредные советы, которые вызвали восторг как у детей, так и у взрослых. Что если пойти по его пути и воспользоваться методом «от противного»?

Например, попробуйте делать несколько дел одновременно. Женщины всегда могли похвастаться умением вести одномоментно переговоры по телефону и отвечать на письма, отвозить ребенка в школу и отдавать ценные указания сотрудникам. Известные бизнес-тренеры наперебой советуют сначала закончить одно дело, а потом начинать другое, желательно с комфортным перерывом между ними.

А иногда эффективнее получается, когда действуешь наоборот. Письма и тексты сочиняются быстрее всего в перерывах между разговорами. Причем желательно, чтобы эти разговоры были на несвязанные друг с другом темы. Тогда приходят неожиданные идеи, и получатели писем всегда радуются крутым поворотам и нестандартным решениям в проектах. Например, вы говорите с подругой о новом ресторане на берегу залива, а в стратегическом плане развития компании появляется новое измерение — Казахстан и страны Балтии.

Помогает и просмотр видео на YouTube. Сейчас там можно найти выступление на любую тему. Попробуйте выбирать ролики о том, чем вы никогда не интересовались раньше. Например, о цивилизации дельфинов. Или о техниках художественной лепки или нюансах дирижирования оркестром. Это позволит вам выйти из замкнутого круга обычных мыслей и найти новые идеи для проекта, который с трудом двигается с места. Достаточно начать думать о совершенно новых для вас вещах, и станут появляться новые идеи для рабочих задач.

Еще один вредный, но работающий совет — подумать, нужно ли вообще делать это дело? Перечислите, какие проекты сейчас у вас в работе.

Рядом поставьте приоритет действий по шкале от 1 до 10.

Прикиньте, если сегодня вы окажетесь вне зоны доступа — поедете на медитативные практики в Тибет или пройдете медкомиссию для полета на Луну, сможет ли кто-то другой выполнить полностью или частично дела с приоритетом от 1 до 6, то есть, наименее приоритетные?

Что мешает передать выполнение дел уже сейчас? Может быть, не нужно делать то, что могут сделать другие люди? Кстати, делегировать надо все, что могут сделать сотрудники, получающие меньше вас.

Отсутствие мотивации к проекту или работе зачастую связано и с отсутствием интереса и драйва. Особенно у женщин-руководителей, для которых эмоциональный фон занимает первые места в линейке must have. И если у вас нет ни драйва, ни интереса, то стоит задуматься, связан ли этот проект с вашей основной деятельностью, целью и миссией в жизни.

Здесь выручает подход IT-специалистов, которые пишут программу, исходя из логики простых циклов.

Например, «проект интересен, но я устала его делать». Если ответ «да», то решением будет смена деятельности и возврат к действиям через промежуток времени. Если ответ «нет», то проект не интересен, но работа, в рамках которой появился проект, — да.

Решение — найти другого исполнителя, используя либо полномочия для делегирования, либо деньги для оплаты работы внешнего специалиста.

Если не интересен и проект, и работа, зачем делать то, что не нравится? Возможно, это повод задуматься о новом занятии в жизни?

В этом случае нужно определить, есть ли еще что-то кроме страховки, стабильной зарплаты и центрального расположения офиса, что мотивирует вас приходить на работу. Не стоит отмахиваться от своей интуиции и эмоционального комфорта.

Да, для некоторых и перечисленных факторов немало, но без интереса к деятельности нет развития, происходит застой.

Чтобы этого не случилось, расставьте приоритеты между вашей основной работой, дополнительными проектами, отпуском, распишите все плюсы и минусы.

Результаты будут говорить сами за себя и позволят принять решение в пользу действия или отказа от проекта. Может быть, это не просто лень и прокрастинация, а фундамент для нового дела?

Подумайте, кому нужно то, что вы делаете? Начальнику? Коллегам? Партнерам? Инвесторам? И если да, то как эти люди могли бы помочь вам в выполнении задания? Попросите их описать конечный результат проекта. Вы удивитесь, но иногда результат, который они вам опишут, не будет совпадать с тем, который есть у вас в голове. Обсуждайте как можно детальнее. Сколько глав должно быть в предлагаемом плане? На какие пункты он должен быть разбит? Кого взять в помощники-эксперты? У кого вы бы посоветовали взять интервью? Когда вы договорились о конечном результате и картинки ожидаемого совпали у вас и у заказчика, цель становится ближе. Вы точно знаете, что не сделаете ничего ненужного или лишнего, потому что обсудили планируемый результат. Когда будущее известно, работать становится легче. Вы избавились от страха сделать не то и не так, осталось только воплотить в жизнь нарисованную картину будущего.

Сложно идти против себя. Если уж вы привыкли делать все в последний момент, и ночь перед сдачей экзамена для вас самая результативная, пусть так и будет. А предложенные советы позволят лечь спать в следующий раз не в пять, а в три часа утра накануне дедлайна. Выиграть два часа у прокрастинации — не так уж и мало.

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