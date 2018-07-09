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Мастер из Вологды стал одним из лучших лодочников региона
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Мастер из Вологды стал одним из лучших лодочников региона 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
18 судов участвовало в конкурсе лодочного искусства. В минувшие выходные в селе Устье прошел ежегодный День лодки.
Авторами конкурсных работ стали 14 мастеров и три детских коллектива. Большинство — 15 лодок — изготовили мастера из Устья. Также за победу боролись лодочники из Вологды и Вологодского района. Лучших определили в четырех номинациях. Жюри оценило качество исполнения и оформление судов, устойчивость на воде и скорость.
Самой популярной оказалась номинация, в которой участвовали деревянные лодки. Лучшей в ней стала работа устьянского мастера Валерия Смирнова. На втором месте — вологжанин Дмитрий Бурцев. В течение года он изготавливал лодку из шестимиллиметровых реек. Бронзу получил Евгений Швецов из Вологодского района.
Впервые была введена номинация для подростков — «Лодка, изготовленная детским коллективом». Свои работы представили четыре школьные команды. Лучшие работы изготовили ученики Устюжской школы из села Бережное.
В номинации «Лодки, изготовленные из дерева и металла (комбинированные)» первое место занял житель Устья Александр Разбегаев с работой «Дельфин и русалка». Золото номинации «Лодки, изготовленные из фанеры и других материалов» получил 11-классник из Устья Иван Козырьков.
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