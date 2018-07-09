Мастер из Вологды стал одним из лучших лодочников региона

18 судов участвовало в конкурсе лодочного искусства. В минувшие выходные в селе Устье прошел ежегодный День лодки.

Авторами конкурсных работ стали 14 мастеров и три детских коллектива. Большинство — 15 лодок — изготовили мастера из Устья. Также за победу боролись лодочники из Вологды и Вологодского района. Лучших определили в четырех номинациях. Жюри оценило качество исполнения и оформление судов, устойчивость на воде и скорость.

Впервые была введена номинация для подростков — «Лодка, изготовленная детским коллективом». Свои работы представили четыре школьные команды. Лучшие работы изготовили ученики Устюжской школы из села Бережное.

В номинации «Лодки, изготовленные из дерева и металла (комбинированные)» первое место занял житель Устья Александр Разбегаев с работой «Дельфин и русалка». Золото номинации «Лодки, изготовленные из фанеры и других материалов» получил 11-классник из Устья Иван Козырьков.