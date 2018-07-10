Сын священника утонул в бассейне в Краснодарском крае 

Шестилетний сын православного священника утонул в бассейне города Армавир Краснодарского края.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, семья священника, которая живет в Москве, приехала в гости к родственникам в Краснодарский край.
Трагедия произошла, когда мальчик один без взрослых вышел во двор один. Вскоре его старший брат подошел к 1,5-метровому бассейну. На дне он увидел тело братика. Он вытащил его на поверхность и позвал на помощь.
В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что утром 6 июля в Греции был найден мёртвым епископ Русской православной церкви.
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