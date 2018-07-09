Пограничные правила: кого пропустят и кому выезд из России «заказан»

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. В преддверии хаджа Пограничное управление ФСБ России по РК напомнило жителям и гостям полуострова правила пересечения государственной границы.

Так, всем гражданам, планирующим выезд из Российской Федерации, необходимо иметь при себе паспорт (имеется ввиду заграничный паспорт), либо дипломатический или служебный паспорт. Если речь идет о несовершеннолетнем, путешествующем без сопровождения родителей (усыновителей, опекунов и попечителей), то кроме одного из вышеуказанных документов он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из родителей на выезд из страны. В документе, напомнили в Погрануправлении, должны быть четко прописаны срок выезда и государства, которые ребенок намерен посетить.

Иностранные граждане или лица без гражданства обязаны при въезде в Россию и выезде из нее предъявить действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые Российской Федерацией, и визу (при отсутствии упрощенных правил въезда). При самостоятельном (без сопровождения родителей) пересечении несовершеннолетними иностранными гражданами российской госграницы нотариально оформленное согласие от родителей им не требуется.

Однако некоторым людям в выезде за пределы нашей страны может быть отказано, уточнили в Погрануправлении. Речь идет о лицах, имеющим допуск к секретным сведениям и государственной тайне и ограниченным в передвижениях трудовым контрактом, военнослужащих, а также подозреваемых или обвиняемых в рамках уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, не пропустят через границу тех, кто уклоняется от наложенных судом обязательств, и осужденных за совершение преступления — до отбытия наказания или освобождения от него. Также табу на пересечение госграницы касается тех, кто сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации.