Барнаулец пойдет под суд за убийство матери

Дело об убийстве жительницы Барнаула, которую облили легковоспламеняющей жидкостью и подожгли, передано в суд. Обвинение предъявлено ее 36-летнему сыну.

По данным СУ СК России по краю, в марте текущего года женщина распивала алкоголь вместе со своим сыном и двумя знакомыми. В тот вечер у нее произошел конфликт с сыном. Когда все легли спать, обвиняемый облил мать горючей жидкостью, затем поджег бумажку и бросил в нее. Женщину госпитализировали с ожогами головы и тела. Она умерла через месяц.

Ее сын отрицал свою причастность к преступлению. Он утверждал, что в случившемся мать сама виновата. Она якобы получила ожоги, когда разжигала печь.

Уголовное дело передано в суд.