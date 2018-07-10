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Барнаулец пойдет под суд за убийство матери
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Барнаулец пойдет под суд за убийство матери 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Дело об убийстве жительницы Барнаула, которую облили легковоспламеняющей жидкостью и подожгли, передано в суд. Обвинение предъявлено ее 36-летнему сыну.
По данным СУ СК России по краю, в марте текущего года женщина распивала алкоголь вместе со своим сыном и двумя знакомыми. В тот вечер у нее произошел конфликт с сыном. Когда все легли спать, обвиняемый облил мать горючей жидкостью, затем поджег бумажку и бросил в нее. Женщину госпитализировали с ожогами головы и тела. Она умерла через месяц.
Ее сын отрицал свою причастность к преступлению. Он утверждал, что в случившемся мать сама виновата. Она якобы получила ожоги, когда разжигала печь.
Уголовное дело передано в суд.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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