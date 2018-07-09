На Юго-Западе силовики задержали «кулинара», пекшего печенье с марихуаной

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры фонда «Город без наркотиков» задержали «кондитера», готовившего печенье, в составе которого была марихуана. «Кулинарию» молодой человек продавал через интернет-магазин.

23-летний Ринат наладил производство наркотиков в коммунальной квартире на улице Чкалова.

— В небольшой комнатке коммунальной квартиры располагается одноместная кровать, несколько коробок с вещами вдоль стены, две трети комнаты занимает огромная палатка, из которой в форточку тянется толстая гофрированная труба. В этой комнате вместе со своей подругой и кошкой проживал двадцатитрехлетний Ринат. В палатке, как многие могли догадаться, подрастал новый урожай марихуаны, а на плите остывала партия свежеиспеченного конопляного печенья и кексов, — описал в разговоре с E1.RU бытовые условия «кулинара» вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

По словам Жукова, при задержании Ринат заявил, что «потерять себя» можно после употребления всего двух штук печенья.

Торговля через интернет-магазин продолжалась недолго. Сотрудники УНК ГУ МВД РФ совместно с волонтерами фонда вышли на его след и задержали прямо в квартире. Помимо печенья с марихуаной дома у Рината нашли несколько пакетов экстази, а также 500 грамм соцветий конопли — так называемые «бошки». По словам представителя фонда «Город без наркотиков», против Рината возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотиков».

В ГУ МВД по Свердловской области пообещали дать комментарий чуть позже.

Недавно в Екатеринбурге полицейские задержали «ботаника», превратившего квартиру в плантацию с коноплей. На преступление его толкнули долги. Незадолго до этого силовики вышли на мужчину, у которого дома было несколько шкафов, забитых марихуаной.

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