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В Екатеринбурге задержали кулинара, выпекавшего кексики «с сюрпризом»
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В Екатеринбурге задержали кулинара, выпекавшего кексики «с сюрпризом» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге задержали наркодилера-кулинара, занимавшегося выпечкой печенья и кексов из конопли. Работу пекарни на дому приостановили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и волонтеры фонда «Город без наркотиков», об этом сообщает в понедельник, 9 июля, «АиФ-Урал».
Свое «производство» 23-летний екатеринбуржец Ринат наладил в небольшой комнате в коммунальной квартире, где он проживал вместе со своей девушкой и кошкой. Торговлю «интересной» выпечкой уралец осуществлял через интернет-магазин.
«Ринат, как и мы, был удивлен своим кулинарным талантам, говорит, что, когда впервые испек печенье и поставил остужать, кто-то из соседей подтянул аж пять штук. При этом, для того, чтобы потерять себя, достаточно всего двух», — сообщил на своей странице в «Facebook» вице-президент фонда Тимофей Жуков.
При обыске в квартире пекаря также обнаружили несколько пакетиков экстази, свежевыращенный урожай марихуаны и 500 грамм соцветий конопли. В отношении кулинара было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических веществ», теперь наркокулинару грозит до 20 лет лишения свободы.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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