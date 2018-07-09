В Екатеринбурге задержали кулинара, выпекавшего кексики «с сюрпризом»

В Екатеринбурге задержали наркодилера-кулинара, занимавшегося выпечкой печенья и кексов из конопли. Работу пекарни на дому приостановили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и волонтеры фонда «Город без наркотиков», об этом сообщает в понедельник, 9 июля, «АиФ-Урал»

Свое «производство» 23-летний екатеринбуржец Ринат наладил в небольшой комнате в коммунальной квартире, где он проживал вместе со своей девушкой и кошкой. Торговлю «интересной» выпечкой уралец осуществлял через интернет-магазин.

«Ринат, как и мы, был удивлен своим кулинарным талантам, говорит, что, когда впервые испек печенье и поставил остужать, кто-то из соседей подтянул аж пять штук. При этом, для того, чтобы потерять себя, достаточно всего двух», — сообщил на своей странице в «Facebook» вице-президент фонда Тимофей Жуков.

При обыске в квартире пекаря также обнаружили несколько пакетиков экстази, свежевыращенный урожай марихуаны и 500 грамм соцветий конопли. В отношении кулинара было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических веществ», теперь наркокулинару грозит до 20 лет лишения свободы.