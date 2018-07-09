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Дочь российской телеведущей возмутила публику пляжными снимками
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Дочь российской телеведущей возмутила публику пляжными снимками 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Юная дочь телезвезды Розы Сабитовой выложила пару довольно знойных фото с пляжного отдыха и моментально собрала вокруг себя хейтеров. И татуировка им не та, и купальник слишком мини — критики набралось на целую страницу.
Ксения Сябитова проводит на Кипре отпуск и вообще-то с гораздо большим удовольствием выкладывает в личный Инстаграм атмосферные уличные пейзажи, а не хвастаться фигурой. Показать новый купальник попросила Ксению одна из подписчиц и та неожиданно согласилась.
Когда забыла взять с собой профессионального фотографа, приходится фотографировать только свои ножки — Ксения Сябитова
Ксения похвасталась новым бикини перед огромной аудиторией, заодно рассекретив маленькую татуировку в нижней части живота. Надо заметить, что купальник российской звезды просто в миллион раз скромнее того мини-бикини, которым Ким Кардашьян на днях поздравила американцев.
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