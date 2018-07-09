Дочь российской телеведущей возмутила публику пляжными снимками

Юная дочь телезвезды Розы Сабитовой выложила пару довольно знойных фото с пляжного отдыха и моментально собрала вокруг себя хейтеров. И татуировка им не та, и купальник слишком мини — критики набралось на целую страницу.

Ксения Сябитова проводит на Кипре отпуск и вообще-то с гораздо большим удовольствием выкладывает в личный Инстаграм атмосферные уличные пейзажи, а не хвастаться фигурой. Показать новый купальник попросила Ксению одна из подписчиц и та неожиданно согласилась.

Когда забыла взять с собой профессионального фотографа, приходится фотографировать только свои ножки — Ксения Сябитова