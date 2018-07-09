5 неловких ситуаций с Дженнифер Лопес, и как она смогла из них выпутаться

Отменить свадьбу за один день

Джей Ло в 2002 году познакомилась с Беном Аффлеком, который покорил ее сердце. Поклонники тут же дружно нарекли их Бениффер, а уже после по этому же принципу появились Бранджелина и Кимье.

Роман Дженнифер и Бена набирал обороты, актер подарил возлюбленной кольцо с розовым бриллиантом в шесть каратов, уже даже была назначена дата свадьбы. Но неожиданно для поклонников парочка отменила торжество за день до церемонии. Поначалу Дженнифер заявила, что во всем виноваты назойливые журналисты, которые не дают сделать праздник, но позже выяснилось, что влюбленные расстались по другим причинам. Что ж, надеемся колечко певица оставила себе.

Слишком открытая грудь

В 2011 году Джей Ло подвел слишком глубокий вырез платья. Звезда появилась в прямом эфире немецкого телевидения, чтобы свой новый альбом Love. Интервью проходило на открытом воздухе, а певица, видимо, не успела посмотреть погоду заранее. Подол ее платья от сильных порывов ветра стал подниматься, и в попытке справиться с ним Джен не уследила за своим декольте.

Зрители могли свободно и без всяких ограничений рассматривать грудь певицы. Сама она либо не замечала этого, либо делала вид. В результате на свой вырез Лопес обратила внимание только после многозначительных покашливаний ведущего. Несмотря на это певица не смутилась, а продолжила увлеченно рассказывать про свой альбом, а потом еще и спела. И правда, если есть, что показать, почему бы этого не сделать. А красивая грудь + хорошая песня — это всегда фурор.

Корректирующие шортики

Дженнифер — обладательница шикарной фигуры, которой многие завидуют. Но иногда, чтобы подчеркнуть пикантные формы, певице приходится носить корректирующее белье. Например, во время участия в популярном телешоу Эллен Дедженерес Дженифер решила показать танцевальное движение, а вместо этого открыла публике свой маленький секретик. В корректирующем белье нет ничего плохого, оно отлично скрывает недостатки, но певица уже не в первый раз попадает из-за него в неловкую ситуацию.

Лопнул костюм на самом интересном месте

В 2016 году в Лас-Вегасе во время шоу All I Have Джен радовала своих зрителей лучшими хитами и танцами, пока в один момент… волшебный серебряный костюм не разошелся по швам на ягодицах. Лопес как настоящий профессионал не обратила на это внимания и спокойно завершила концерт. Возможно, поклонники бы так ничего и не узнали, если бы один особенно наблюдательный фанат певицы не снял инцидент на видео.

Домашнее видео

В 2010 году бывший муж Дженифер Охани Ноа решил представить общественности достаточно откровенное домашнее видео времен их счастливой семейной жизни. До этого он уже пытался опубликовать книгу, но из затеи ничего не вышло. Экс-супруги долго судились, и итоге Ноа выплатил Джен неплохую компенсацию за моральный ущерб. Сама певица после новости о том, что домашнее видео могут увидеть миллионы людей, в одном из интервью заявила: «Я уничтожу любого, кто будет мешать жить мне и моей семье!». После такого не советуем никому переходить ей дорогу.