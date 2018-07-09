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В Курганской области за выходные утонуло 4 человека
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В Курганской области за выходные утонуло 4 человека 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Зауралье за минувшие выходные утонуло четыре человека, в том числе ребенок. По всем фактам проводятся доследственные проверки, передает "Уралинформбюро".
Днем 7 июля на Голубых озерах в Кургане отдыхала компания молодых людей. Один из них — 35-летний мужчина — решил переплыть озеро. Однако он скрылся под водой и не смог выплыть. Тело из воды достали присутствовавшие на пляже спасатели.
В этот же день в Шадринском районе на реке Исеть, в районе деревни Барневское, утонул 13-летний мальчик. Он купался с отцом и друзьями. Тело ребенка обнаружили в тот же день сотрудники поисково-спасательной службы.
Также в Шадринском районе в водоемах утонули 32-летний житель села Басковское и 42-летний житель села Красная Звезда.
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