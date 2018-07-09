Праздник «Московское лето в Богородском» пройдет в народном парке «Янтарная горка»

В большой интерактивной спортивно-музыкальной программе, которая этим летом стала уже традиционной, примут участие жители района Богородское.

Досуговый центр «Богородское» во вторник, 10 июля, проведет для детей и взрослых очередную интерактивную программу «Московское лето в Богородском».

Дети станут участниками прикладных мастер-классов, всевозможных конкурсов и викторин, а также — спортивных эстафет. Весь вечер для них будет работать в парке детская дискотека с популярными у младшего поколения хитами.

Скучать не придется и родителям, бабушкам и дедушкам. Смогут они поиграть в настольный теннис и посетить спортивный городок, заняться фитнесом и пообщаться с тренерами ДЦ, а также записаться в ту или иную секцию. Отметим, что большинство секций и студий центра продолжают свою работу и в летний период.

Начало праздника в 16:30 по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8.

Внимание! В случае дождливой погоды, праздник будет перенесен в здание досугового центра «Богородское» по адресу: ул. Бойцовая, д. 17, к. 3.