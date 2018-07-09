Айленд Болдуин удивила откровенным снимком

Айленд Болдуин в свои 22 года уверенно строит карьеру фотомодели.

Похоже, девушка хорошо усвоила урок успеха от своей матери, звезды эротического кино 90-ых, и, следуя по ее стопам, решила сниматься как модель нижнего белья, купальников, а иногда и вовсе в стиле «ню».

Девушка украшает свое тело татуировками, фотографиями которых она активно делится со своими подписчиками в Интсаграм.

Недавно Айленд сделала татуировку розы на животе, которую тут же сняла в разных кадрах, торопясь похвастаться ею поклонникам. На снимках девушка позирует без верха купальника. Подобные провокационные фото ее родителей не беспокоят.