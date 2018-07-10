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Исчезновение 13-летнего новосибирца в горах под Сочи привело к уголовному делу
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Исчезновение 13-летнего новосибирца в горах под Сочи привело к уголовному делу 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
В Сочи следователи возбудили уголовное дело об исчезновении 13-летнего Всеволода Коростылёва из Новосибирской области: на прошлой неделе он оторвался от туристической группы и пропал во время спуска с горы Фишт.
«В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего, а также длительным его отсутствием по факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — сообщили в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.
Следователи уточнили, что 13-летний Всеволода Коростылёв пропал 3 июля в лесу в двух километрах от села Бабук-Аул после того, как отбился от группы туристов. Как ранее рассказывали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, незарегистрированная туристическая группа спускались с подножия горы Фишт в сторону Сочи. Вечером туристы заметили, что подросток пропал, и рассказали об этом спасателям.
Сейчас поиски мальчика продолжаются. «Спасатели продолжают обследовать горно-лесную местность, район поиска расширяется. При помощи специального альпинистского снаряжения, сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС обследуют каньоны рек Бушуйка, Буший, ручья Беюк, а также труднодоступные участки местности», — сообщили накануне в поисково-спасательном отряде.
Как ранее сообщала корреспонденту НГС подруга пропавшего в переписке в соцсети «ВКонтакте», Всеволод жил в селе Усть-Таркском районе Новосибирской области. По данным портала «Кубань 24», в Сочи подросток гостил у родственников.
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Женский форум  Ещё 21 источник 
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