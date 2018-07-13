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Песков уверен, что пропавшего в горах Сочи мальчика активно ищут
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Песков уверен, что пропавшего в горах Сочи мальчика активно ищут 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не в курсе истории с пропавшим в горах Сочи подростком, но уверен, что поисками активно занимаются МЧС и местные власти.
"К своему стыду, я не знаю об этом ничего", — сказал представитель Кремля, добавив, что «даже не видел сообщений на этот счет».
При этом он выразил уверенность, что поисками мальчика «занимаются местные власти и МЧС». Сам Песков, не обладая достаточной информацией, не стал развивать тему.
13-летний подросток пропал в горах Сочи 3 июля во время турпохода.
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