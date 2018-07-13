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Подросток пропал в горах под Сочи, отстав от группы
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Подросток пропал в горах под Сочи, отстав от группы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В горах под Сочи ищут 13-летнего школьника, отставшего от туристической группы. Поиски осложняются из-за горного рельефа, который делает невозможным использование автомобилей и квадроциклов, а также из-за густой растительности. Группа не регистрировалась в МЧС, однако спасатели присоединились к поискам в тот же день.
Как сообщила ТАСС представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, вечером 3 июля подросток отстал от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи.
Родители ребенка уже приехали в Сочи. Район поиска расширяется. Поиски ведутся на спусках от подножия горы Фишт — это зона леса с опасными участками, преодолеть которые без альпинистского снаряжения невозможно.
Поиски с вертолета и с помощью беспилотника с тепловизором оказались неэффективны из-за сложного рельефа и густого леса. Из-за рельефа же возможно передвижение только пешим порядком, хотя по самой тропе можно проехать и на лошадях. В зоне поисков работает также поисковый отряд «Лиза Алерт». За все время поисков удалось найти только рюкзак пропавшего подростка.
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