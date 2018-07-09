СК возбудил дело из-за исчезновения ребенка в Сочи во время турпохода

КРАСНОДАР, 9 июля. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено из-за исчезновения 13-летнего мальчика в горах около Сочи во время туристического похода. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

"В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего, а также длительным его отсутствием по факту безвестного исчезновения 7 июля 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", — говорится в сообщении.