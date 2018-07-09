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В Сочи шестой день ищут мальчика, пропавшего в турпоходе на горе Фишт
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В Сочи шестой день ищут мальчика, пропавшего в турпоходе на горе Фишт 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к владельцам квадроциклов курорта с просьбой помочь в розыске ребенка
В Сочи шестой день ищут 13-летнего мальчика, пропавшего в турпоходе на горе Фишт.
Как сообщал «АиФ-Юг», ребенок исчез 3 июля примерно в 19.30. Участники заметили его отсутствие в районе Бабук-Аула, в горно-лесистой местности.
Как известно, из Новосибирска, где живет 13-летний школьник, в Сочи прилетели его родители. С ними работают психологи.
В поисках мальчика заняты более 130 человек, среди них спасатели, кинологи, волонтеры.
6 июля в 200 метрах от маршрута тургруппы нашли рюкзак мальчика, в котором лежали вода, хлеб и спички и сотовый телефон с пропущенным звонком.
Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к владельцам квадроциклов курорта с просьбой помочь в розыске ребенка.
Напомним, туристическая группа, в составе которой шел и пропал 13-летний Всеволод Коростелев, не зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Турпоходом руководила родственница мальчика.
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