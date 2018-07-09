В Сочи шестой день ищут мальчика, пропавшего в турпоходе на горе Фишт

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к владельцам квадроциклов курорта с просьбой помочь в розыске ребенка

В Сочи шестой день ищут 13-летнего мальчика, пропавшего в турпоходе на горе Фишт.

Как сообщал «АиФ-Юг», ребенок исчез 3 июля примерно в 19.30. Участники заметили его отсутствие в районе Бабук-Аула, в горно-лесистой местности.

Как известно, из Новосибирска, где живет 13-летний школьник, в Сочи прилетели его родители. С ними работают психологи.

В поисках мальчика заняты более 130 человек, среди них спасатели, кинологи, волонтеры.

6 июля в 200 метрах от маршрута тургруппы нашли рюкзак мальчика, в котором лежали вода, хлеб и спички и сотовый телефон с пропущенным звонком.

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к владельцам квадроциклов курорта с просьбой помочь в розыске ребенка.