В Сочи шестой день ищут мальчика, пропавшего в турпоходе на горе Фишт 

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к владельцам квадроциклов курорта с просьбой помочь в розыске ребенка
В Сочи шестой день ищут 13-летнего мальчика, пропавшего в турпоходе на горе Фишт.
Как сообщал «АиФ-Юг», ребенок исчез 3 июля примерно в 19.30. Участники заметили его отсутствие в районе Бабук-Аула, в горно-лесистой местности.
Как известно, из Новосибирска, где живет 13-летний школьник, в Сочи прилетели его родители. С ними работают психологи.
В поисках мальчика заняты более 130 человек, среди них спасатели, кинологи, волонтеры.
6 июля в 200 метрах от маршрута тургруппы нашли рюкзак мальчика, в котором лежали вода, хлеб и спички и сотовый телефон с пропущенным звонком.
Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к владельцам квадроциклов курорта с просьбой помочь в розыске ребенка.
Напомним, туристическая группа, в составе которой шел и пропал 13-летний Всеволод Коростелев, не зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Турпоходом руководила родственница мальчика.