Экс-PR-директор «Леруа Мерлен» подала заявление в полицию из-за угроз

Бывший PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина подала заявление в полицию, в котором попросила «привлечь к ответственности лиц, угрожающих мне физической расправой» и «защитить и обеспечить безопасность». По ее словам, угрозы жизни и здоровью поступали в социальных сетях, через форму обратной связи на личном сайте и в СМС-сообщениях.

Галина Панина сообщила RNS, что подала заявление в правоохранительные органы на прошлой неделе, и это заявление приняли.

«Да, это было на прошлой неделе. Заявление приняли. Подавала и с просьбой обеспечить защиту, и с просьбой привлечь к ответственности», — сказала она RNS.

Галина Панина также добавила, что в настоящее время угрозы в ее адрес не поступают, при этом уточнив, что «сейчас присылают оскорбления, и если люди не совсем неадекватны — я с ними общаюсь».

Ранее ритйлер временно отстранил от должности Панину после ее публикации на Facebook, содержание которой сочли оскорбительным многие пользователи соцсети.