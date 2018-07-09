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Экс-PR-директор «Леруа Мерлен» подала заявление в полицию из-за угроз
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Экс-PR-директор «Леруа Мерлен» подала заявление в полицию из-за угроз 

Rambler News Service 30 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Бывший PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина подала заявление в полицию, в котором попросила «привлечь к ответственности лиц, угрожающих мне физической расправой» и «защитить и обеспечить безопасность». По ее словам, угрозы жизни и здоровью поступали в социальных сетях, через форму обратной связи на личном сайте и в СМС-сообщениях.
Галина Панина сообщила RNS, что подала заявление в правоохранительные органы на прошлой неделе, и это заявление приняли.
«Да, это было на прошлой неделе. Заявление приняли. Подавала и с просьбой обеспечить защиту, и с просьбой привлечь к ответственности», — сказала она RNS.
Галина Панина также добавила, что в настоящее время угрозы в ее адрес не поступают, при этом уточнив, что «сейчас присылают оскорбления, и если люди не совсем неадекватны — я с ними общаюсь».
Ранее ритйлер временно отстранил от должности Панину после ее публикации на Facebook, содержание которой сочли оскорбительным многие пользователи соцсети.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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