Жители Ленинского района могут сообщать об открытых люках в администрацию

В администрации Ленинского района прошло совещание на тему открытых люков, тепловых камер и колодцев. В нем приняли участие председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», глава администрации Ленинского района заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району, представители полиции и управляющих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе саратовской администрации. На встрече обсудили меры, направленные на предотвращение несчастных случаев по факту открытых колодцев на территории района, присутствующим был дан ряд рекомендаций. Прокурор района призвал управляющие организации усилить работы по выявлению опасных объектов, а ресурсоснабжающие организации обязал незамедлительно выполнять мероприятия по закрытию выявленных люков и колодцев. Жителей Ленинского района при обнаружении опасных объектов просят сообщать об этом в администрацию района по телефону 63-15-45. Напомним, за последние полгода в открытые колодцы в Саратове провалились пятеро детей. По словам правоохранителей, сейчас сотрудники ведомства устанавливают виновных, по чьей вине произошли эти несчастные случаи. Во всех случаях, дети были травмированы, а один погиб. Речь о пятилетнем Вадиме Легостаеве. 3 февраля 2018 года в районе 2-ой Дачной в яму с коммуникациями провалился мальчик. Он потерял сознание. Его долго искали. Малыш скончался от переохлаждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 Уголовного Кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). В конце июня в Ленинском районе в коллектор провалилась трёхлетняя девочка. Ребенок вышел из машины, припаркованной на улице Зои Космодемьянской и упал в колодец. Малышку из люка достал отец, после чего её увезли в больницу. По словам медиков, пострадавшая отделалась лишь ушибом ноги. Ещё раньше, в марте при подобных обстоятельствах пострадал 9-летний мальчик. Ребенок гулял со своим старшим братом на улице Уфимцева и наступил в глубокий снег. Школьник провалился в открытый коллектор. Мальчик выжил, он ударился спиной при падении. В итоге, его госпитализировали. Последний случай произошёл также в Ленинском районе. 3 июля 10-летний мальчик с друзьями гуляли недалеко от дома на улице Топольчанская. Школьник провалился в коллектор, прикрытый картонным настилом. О случившемся дети по телефону сообщили в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники ведомства достали потерпевшего. У ребенка были ссадины на предплечье и ушибы поясницы. По данному факту продолжается проведение доследственной проверки, рассказали в Следственном комитете области. Всего же с начала года одни только прокуроры Ленинского района Саратова заставили городских чиновников закрыть более 550 колодцев.

Кстати, увидеть карту с открытыми колодцами можно на нашем сайте. Недавно заработал интерактивный сервис «безОПАСНЫЙ САРАТОВ». Если какого-то адреса ещё нет на карте, пишите, и его добавят.