Актриса Сьюзан Сомерс встала на защиту Моргана Фримана, обвинявшегося в домогательствах

В конце мая в центре очередного секс-скандала неожиданно оказался Морган Фриман , которого обвинили в домогательствах различной степени тяжести сразу 16 женщин. Какого-либо внятного развития скандальная история не получила, а теперь, когда скандал уже давно заглох, в защиту Моргана решила выступить коллега, актриса Сьюзан Сомерс.

В интервью Fox Сомерс, актриса и известный диетолог, прокомментировала ситуацию вокруг Моргана Фримана, отметив, что, на ее взгляд, актер действительно не имел в виду ничего плохого:

«Вряд ли то, что я сейчас скажу, многим понравится, но мне кажется… Вы знаете, я прекрасно понимаю ситуацию с Вайнштейном, с Биллом Косби — они виновны, это само собой. Но вот Морган — Морган большой любитель пофлиртовать. Я очень хорошо его знаю: при встрече он сразу же похвалит твое платье, прическу, много всего».

Сомерс также выразила опасения, что движение #MeToo из действительно полезной и важной общественной инициативы превращается в «охоту на ведьм», из-за которой мужчины в конечном итоге будут бояться даже подойти к женщинам — свидетельством чему как раз и служит ситуация с обвинениями против Фримана. «Я очень надеюсь, что этот танец не прекратится. Соблазнение, флирт… Все эти вещи так увлекательны. Так что я надеюсь, что нам удастся найти какой-то приятный компромисс».

попкорнnews