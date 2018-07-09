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Актриса Сьюзан Сомерс встала на защиту Моргана Фримана, обвинявшегося в домогательствах
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Актриса Сьюзан Сомерс встала на защиту Моргана Фримана, обвинявшегося в домогательствах 

Попкорн News 59 минут назад
Фото: Попкорн News
В конце мая в центре очередного секс-скандала неожиданно оказался Морган Фриман, которого обвинили в домогательствах различной степени тяжести сразу 16 женщин. Какого-либо внятного развития скандальная история не получила, а теперь, когда скандал уже давно заглох, в защиту Моргана решила выступить коллега, актриса Сьюзан Сомерс.
В интервью Fox Сомерс, актриса и известный диетолог, прокомментировала ситуацию вокруг Моргана Фримана, отметив, что, на ее взгляд, актер действительно не имел в виду ничего плохого:
«Вряд ли то, что я сейчас скажу, многим понравится, но мне кажется… Вы знаете, я прекрасно понимаю ситуацию с Вайнштейном, с Биллом Косби — они виновны, это само собой. Но вот Морган — Морган большой любитель пофлиртовать. Я очень хорошо его знаю: при встрече он сразу же похвалит твое платье, прическу, много всего».
Сомерс также выразила опасения, что движение #MeToo из действительно полезной и важной общественной инициативы превращается в «охоту на ведьм», из-за которой мужчины в конечном итоге будут бояться даже подойти к женщинам — свидетельством чему как раз и служит ситуация с обвинениями против Фримана. «Я очень надеюсь, что этот танец не прекратится. Соблазнение, флирт… Все эти вещи так увлекательны. Так что я надеюсь, что нам удастся найти какой-то приятный компромисс».
попкорнnews
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