Челябинские дети наколдовали победу сборной России на ЧМ при помощи рисунка

Перед матчем с Хорватией жители микрорайона «Парковый» запечатлели забавный кадр — в порыве патриотизма дети нарисовали под окнами два российских флага и вывели надпись «Россия».

Обычно на асфальте перед домом пишут признания в любви или поздравления с днём рождения. А вот изображения на патриотическую тематику — явление для Челябинскаа новое. Соседи оценили наивную попытку двух девочек таким способом повлиять на исход матча.

«Милые девочки, молодцы!» — написали жители в сообществе «Парковый Челябинск» «ВКонтакте».

К сожалению миллионов болельщиков, наша сборная уступила. Жители «Паркового» в шутку отметили, что юным художницам следовало бы указать счёт — тогда россияне точно бы выиграли.

После матча со сборной Испании множество жителей Челябинска удивили неожиданными поступками: к примеру, профессиональный фотограф покрасил ногти на ногах, а парикмахеры отметили всплеск желающих побриться наголо.

А супруги, которые развелась из-за футбола, стали звёздами зарубежных СМИ.