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Челябинские дети наколдовали победу сборной России на ЧМ при помощи рисунка
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Челябинские дети наколдовали победу сборной России на ЧМ при помощи рисунка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Перед матчем с Хорватией жители микрорайона «Парковый» запечатлели забавный кадр — в порыве патриотизма дети нарисовали под окнами два российских флага и вывели надпись «Россия».
Обычно на асфальте перед домом пишут признания в любви или поздравления с днём рождения. А вот изображения на патриотическую тематику — явление для Челябинскаа новое. Соседи оценили наивную попытку двух девочек таким способом повлиять на исход матча.
«Милые девочки, молодцы!» — написали жители в сообществе «Парковый Челябинск» «ВКонтакте».
К сожалению миллионов болельщиков, наша сборная уступила. Жители «Паркового» в шутку отметили, что юным художницам следовало бы указать счёт — тогда россияне точно бы выиграли.
После матча со сборной Испании множество жителей Челябинска удивили неожиданными поступками: к примеру, профессиональный фотограф покрасил ногти на ногах, а парикмахеры отметили всплеск желающих побриться наголо.
А супруги, которые развелась из-за футбола, стали звёздами зарубежных СМИ.
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