Высказывания о девушках во время ЧМ: ложка дегтя в бочке меда

Чемпионат мира по футболу запомнится российским болельщицам не только как большой праздничный фестиваль. Ложку дегтя в бочку меда подлила депутат Госдумы Тамара Плетнева с патриотическим призывом отказывать в сексе иностранцам. Затем в « Московском комсомольце » появились статья на ту же тему, но более жесткая по форме — под заголовком «Время шлюх», а также интервью с главой группы в «ВКонтакте» «Мужское государство» Владиславом Поздняковым.

Бывший фельдшер, а ныне дистанционный фитнес-тренер и блогер назначил себя воспитателем общественного вкуса. Он — за духовные скрепы, патриархат, отсутствие каблуков, маникюра и макияжа. Оскорбительно отзывается о соотечественницах.

27-летний мужчина не признает ухаживаний, у него нет жены или постоянной девушки. Перед мундиалем он призвал подписчиков присылать ему фото и видео россиянок, проявляющих симпатию к иностранным болельщикам. Эти материалы он выкладывал на странице и просил тиражировать, чтобы девушкам стало стыдно за свое поведение.

В итоге на женщин посыпались реальные угрозы. Пострадавшие обращались в полицию, но безрезультатно. В интервью «Ленте.ру» Поздняков рассказал о своем отношении к женщинам:

«Русская женщина — это женщина, которая вышла замуж девственной, которая верна своему мужу и живет в патриархальных условиях. Все остальное — это «натащи». Вы одеваетесь, краситесь, чтоб понравиться окружающим мужчинам. Для русских девушек почему-то это очень важно, что говорит об их генетически заложенной «шлюховости». Я не выкладываю публикации, где просто наша «натаща» сфоткалась с болельщиком, я выкладываю те фото, где она, например, дает себя целовать или, например, оставила подпись «мама, ищи меня в Колумбии». Если она позволяет себе подобного рода подписи и фото, то, скорее всего, она не против с ним уединиться. Выкладывается это с одной конкретной целью: для осуждения подобного рода поведения и для перевоспитания! С точки зрения законодательства я ничего не нарушаю. Все видео мои подписчики снимают исключительно в общественных местах на улице!»

Социальный психолог Алексей Рощин назвал высказывания Позднякова ксенофобскими.

Алексей Рощин социальный психолог «Это в чистом виде проявление ксенофобии. Страх, что эти чужаки самок себе заберут самых лучших, и аборигены останутся с носом. В обычной ситуации культура призвана такие простые природные позывы как-то подавлять. Такой откровенно глобалисткий праздник, каким является ЧМ по футболу, в принципе противоречит скрепам, что называется, этой тенденции в развитии нашего государства. Понятно, что на каком-то уровне должно было состояться некое столкновение двух этих трендов: глобалистского и патриархального. Во время Фестиваля молодежи и студентов тоже были подобные проявления. Ходили комсомольские патрули, которые отлавливали нестойких телесно девушек по кустам. Были публичные комсомольские процессы. Довольно большой слой в нашей стране людей, которые представляют себе жизнь в масштабе собственной деревни, при этом он физически находится в Москве, в Петербурге и так далее. Но кругозор у них остается деревенского жителя, а для деревенского жителя большое нашествие чужаков — это всегда стресс. Обычно люди деревенского сознания даже в нынешней России могут жить, не замечая того, что Россия находится в XXI веке».