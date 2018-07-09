«Молодой и дерзкий»: Леонид Агутин в молодости позволял себе смелые выходки

В минувшее воскресенье, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. Знаменитости решил отметить праздник в кругу семьи и выложили в свои микроблоги трогательные и раритетные фотографии, признавшись в любви своим родным и близким.

Леонид Агутин вспомнил день свадьбы со своей супругов Анжеликой Варум и поделился редким архивным снимком, на котором пара позирует в свадебных нарядах. В тот знаменательный день Агутин решил провести в белом пиджаке на голое тело. «Всех с праздником! Будьте счастливы! Это моя любимая наша фотография», — подписал кадр Агутин.

Именно внешний вид Леонида вызвал большой интерес у поклонников. На фото молодой музыкант оголяет грудь, что сразу же стало активно обсуждаться в комментариях. Многие пользователи задались вопросом, почему Агутин решил отказаться от рубашки на собственной свадьбе.

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Мнение подписчиков о внешнем виде артиста разделилось. Одни посчитали, что Леонид выглядел весьма креативно, а другие раскритиковали певца за такой странный наряд, посчитав его совершенно не подходящим по случаю.

«А так-то и не изменились совсем, ну разве что волос на груди тогда было больше, чем на голове теперь», «Рубаха-парень», «Рубашка из волос, это лучший покрой. Лёня, что ты ждёшь, срочно грудь приоткрой», «Похож на Тарзана тут», «Необычно», — писали в комментариях поклонники.

Напомним, что у Леонида и Анжелики есть общая дочь Лиза, которая уже давно живет в Майами. Девушка пошла по стопам знаменитых родителей и создала собственную группу с которой выступает в местных барах. Недавно Лиза сняла первый клип, который высоко оценили поклонники Агутина.