Отчаянная мышь устроила коту взбучку

Вряд ли домашний хищник ожидал получить отпор от какой-то там мыши. Но крошечная мышь устроила коту настоящую взбучку.

Это видео сняли в Малайзии. Началось все банально: кот обнаружил мышь в стоке на террасе. Она не стала отсиживаться в безопасности, а выскочила на открытое пространство и пошла в контратаку.

Грызун яростными прыжками держал хищника на расстоянии, затем и вовсе прогнал его прочь. У кота явно не оставалось никакого желания продолжать драку, пусть и с таким крохотным обидчиком. День явно не задался!