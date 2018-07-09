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Отчаянная мышь устроила коту взбучку
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Отчаянная мышь устроила коту взбучку 

Trendymen 52 минуты назад
Фото: Trendymen
Вряд ли домашний хищник ожидал получить отпор от какой-то там мыши. Но крошечная мышь устроила коту настоящую взбучку.
Это видео сняли в Малайзии. Началось все банально: кот обнаружил мышь в стоке на террасе. Она не стала отсиживаться в безопасности, а выскочила на открытое пространство и пошла в контратаку.
Грызун яростными прыжками держал хищника на расстоянии, затем и вовсе прогнал его прочь. У кота явно не оставалось никакого желания продолжать драку, пусть и с таким крохотным обидчиком. День явно не задался!
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