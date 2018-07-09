Ufa1 рекомендует: как найти свой идеальный арбуз

Еще и август не наступил, а прилавки уже гнутся от изобилия арбузов и дынь. В основном бахчевые сейчас везут из Казахстана, попадаются и дыньки из Узбекистана (словом, где жарче было лето, там больше шансов встретить натуральные продукты). Кстати, вы сами можете проверить от куда товар, запросив сертификат у продавца, а заодно удостовериться, что ягода прошла «аттестацию». Роскачество в этом году проверит качество арбузов по 174 параметрам.

На прилавках магазинов уже красуются сладкие ягоды

— Это и микробиологические показатели (кишечная палочка, плесень и дрожжи), а также исследования на зараженность вредителями, некаратинными грибными и вирусологическими болезнями. Кроме того, по аналогии с практикой зарубежных организаций, осуществляющих сравнительные испытания продукции и мониторинг качества товаров, профессиональные аттестованные дегустаторы проведут органолептическую оценку продукта (запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости), — сообщается на официальном сайте организации.

Но, как говорится, на Роскачество надейся, а сам не зевай. Хорошего арбуз можно найти по следующим приметам:

Внешние данные

Чем симпатичнее ягода, тем больше вам придется по вкусу ее богатый внутренний мир. Выбирайте свежий, с яркой внешностью и с чистой блестящей корочкой арбуз. Если ноготь легко протыкает кожуру, то он либо еще не дозрел, либо уже испорчен. Вообще побитый вид, рубцы и трещины могут рассказать только о сомнительном прошлом, зачастую связанным с трудностями во время эмиграции из жарких стран. Осторожно, такой посттравматический синдром может привести к расстройству на несколько дней.

Стоит быть внимательным при выборе арбуза

Размер

Руководствоваться принципом «чем больше, тем лучше» не стоит. Огромные размеры говорят о том, что здесь, скорей всего, не обошлось без химии. Для ускорения роста плоды держат под пленкой, подкармливая азотными удобрениями. В таких условиях бахчевые уже через пару месяцев набирают массу, но потом страдают от нитратов. Выбирайте лучше ягоду попроще, крепкого середнячка весом в 7-12 килограммов. Арбузы маленького размера нередко страдают комплексом глюкозной и сахарозной неполноценности, и вообще кислые ребята.

Звук

Если слегка постучаться в круглый бочок, то арбуз немедленно отзовется: слишком молодой ответит звонким голосом, а зрелый — глухим и сдержанным. А когда вы покрепче стисните его в своих руках вдоль оси, можно даже услышать слабый хруст. Если же после всех этих манипуляций звука не последовало — значит, это не ваш арбуз, найдите себе другой.

Никогда не приобретайте надрезанные арбузы

Стебель

Хвост арбуза многое расскажет о его прошлом. Но некоторые продавцы стесняются его показывать и отрезают прежде чем выложить товар на прилавок. Это не спроста, значит они хотят скрыть возраст. Ведь по стебельку легко определить, когда арбуз отлучили от бахчи. Если хвостик зеленого цвета, значит ягода была еще не готова полезать в кузов, и, скорей всего, дозревала где-то в дороге или на складе. А вот желтый сухой отросток, напротив, свидетельствует о «возмужалости».

Мякоть

Нередко за зеленым полосатым лоском скрывается не вполне то, что мы ожидали. Обратите внимание на сочетание цветов. Если мякоть чересчур красная, а волокна вместо нормального белого цвета имею желтоватый или даже коричневатый оттенок, значит арбуз подкармливали нитратами. От таких стоит держаться подальше. Также тревожным сигналом служит кисловатый запах и вкус, даже не сомневайтесь — нужно избавляться от этого арбуза.

И напоследок, даже не пытайтесь проверить арбуз на зрелось, потыкав в него ножом на улице. Вы сильно рискуете, и шансы, что вы попадете в больницу очень велики. Как признаются сами врачи уфимской инфекционки №4, сезон дынь и арбузов они ждут каждый год с содроганием. От пациентов нет отбоя.

Чем симпатичнее ягода, тем больше вам придется по вкусу

— Никогда не приобретайте надрезанные арбузы и дыни, ведь при использовании грязного ножа в мякоть попадает большое количество микроорганизмов, в том числе патогенных. А при высокой температуре, влажности и содержании сахаров они очень быстро размножаются, — предостерегает Роспотребнадзор РБ.

Так что, если не хотите пасть сраженным кишечной палочкой, лучше мойте полосатого друга с мылом.