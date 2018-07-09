Свыше 10 млн руб. выделил дополнительно Самарский филиал «Т Плюс» для ремонта оборудования ТЭЦ ВАЗа

Как сообщает пресс-служба Самарского филиала "Т Плюс" , для повышения надежности и эффективности работы данного оборудования энергокомпания выделила дополнительно свыше 10 млн рублей.

На данный момент на ТЭЦ ВАЗа выполнен ремонт ротора генератора турбины № 4, на очереди ротор генератора № 5. А 5 июля завершен типовой капитальный ремонт энергетического котла № 5. К работам на этом оборудовании привлекались специалисты компаний «ЭнергоремонТ Плюс» и «ПромГидроРемонт».

В общей сложности на крупнейшей электростанции Самарского филиала «Т Плюс» в 2018 г. планируется выполнить капитальные ремонты двух турбогенераторов и трех энергетических котлов.

В частности, дополнительные средства теплоэнергетики планируют направить на капитальный ремонт энергетического котла № 7 и турбоагрегата № 1.