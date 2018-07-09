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Пьяные чайки терроризируют британцев
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Пьяные чайки терроризируют британцев 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Очевидцы рассказывают, что часто чайки буквально падают с неба, и их даже тошнит.
В Королевском обществе защиты животных в Британии заявили о неожиданной проблеме: в графствах Девон, Дорсет и Сомерсет чайки пристрастились к алкогольным напиткам.
Как сообщает издание Daily Mail, от людей начали поступать жалобы об агрессивном поведении птиц. Кроме того, очевидцы рассказывают, что часто чайки буквально падают с неба, и их даже тошнит. Специалисты забили тревогу, однако позже выяснилось, что виной всему выпивка, которую употребляют чайки.
Из-за сильной жары пернатые пытаются утолить жажду и допивают пиво и другие напитки, содержащие алкоголь, которые на пляжах оставляют отдыхающие.
Как сообщили в обществе защиты животных, особо отчаянных «алкоголиков» стараются забирать на реабилитацию — в ветеринарные клиники уже отправлено свыше 30 птиц.
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