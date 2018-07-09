В марафоне «Достучаться до сердец» приняли участие сотрудники больницы Соколиной горы

Участие в третьем марафоне доноров «Достучаться до сердец» приняли аспиранты и сотрудники Инфекционной клинической больницы № 2, расположенной в районе Соколиная гора.

Более чем девяносто человек сдали кровь, чтобы помочь спасению человеческих жизней. Об этом рассказала Ольга Минаева, заведующая отделением анестезиологии и реанимации.

Принять участие в марафоне могут здоровые взрослые люди. Уточнить подробности о прочих условиях для сдачи крови, а также адреса московских станций переливания крови и её продуктов можно на официальном сайте акции. Марафон продлится до конца октября текущего года. Участникам акции вручают памятный диплом и знак марафона.

Фото: предоставлено Инфекционной клинической больницей № 2.