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Псковская полиция разыскивает пропавшего мужчину с ожогами на груди
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Псковская полиция разыскивает пропавшего мужчину с ожогами на груди 

АиФ Северо-запад 47 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Ломакина Сергея Васильевича, 1970 года рождения, уроженца областного центра. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. По имеющимся данным, с 2015 года родственники утратили с ним связь.
Приметы: на вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно— русые, стрижка короткая, глаза светлые. Особые приметы: два ожога в области груди.
Был одет: вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого Ломакина Сергея Васильевича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.
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